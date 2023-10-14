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Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:11 Son Güncelleme: 14.10.2023 15:30

Güvenlik müdürü ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Osman Kavşak (53) otel lojmanında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Güvenlik müdürü ölü bulundu

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde Örenşehir Mahallesi Tepealtı mevkiinde bulunan bir otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Osman Kavşak'ın otel lojmanındaki odasında hareketsiz olarak görülünce sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayrıntılı kontrolde Kavşak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH OLAY YERİNDE

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemelerde Osman Kavşak'ın cesedini başındaki silahın kendi ruhsatlı tabancısı olduğunu belirledi. Görevliler olayın bitişik atış ile gerçekleştiğini intihar olayı üzerinde duruyor. Olayın ayrıntısının ise Antalya Adli Tıp Kurumu raporunun ardından kesinleşeceği bildirdi.

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Güvenlik müdürü ölü bulundu
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