Güvenlik müdürü ölü bulundu

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzerinde Örenşehir Mahallesi Tepealtı mevkiinde bulunan bir otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Osman Kavşak'ın otel lojmanındaki odasında hareketsiz olarak görülünce sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ayrıntılı kontrolde Kavşak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SİLAH OLAY YERİNDE

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemelerde Osman Kavşak'ın cesedini başındaki silahın kendi ruhsatlı tabancısı olduğunu belirledi. Görevliler olayın bitişik atış ile gerçekleştiğini intihar olayı üzerinde duruyor. Olayın ayrıntısının ise Antalya Adli Tıp Kurumu raporunun ardından kesinleşeceği bildirdi.