HAC YEDEK KONTENJANLAR 2026 | Hac yedek kurası olacak mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Hac yedek kayıt ve boş kontenjan tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak. Bu yıl 5 Kasım 2025'te yapılan kura sonucunda ismi çıkan ancak kayıt yaptırmayanların yerine yedekler alınacak. Peki, hac boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak ve yedek kura yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar…
Hac kuralarında adı çıkan ve kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 25 Kasım 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türüne göre kura sırasına göre illere tahsis edilen kontenjanlar kapsamında yeni kayıtlar alınacak.
Boş kalan kontenjanlar ise kayıt süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yedek kayıt tarihlerine ilişkin duyuruyu ilerleyen günlerde paylaşacak.