HAC YEDEK KONTENJANLAR 2026 | Hac yedek kurası olacak mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Hac yedek kayıt ve boş kontenjan tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak. Bu yıl 5 Kasım 2025'te yapılan kura sonucunda ismi çıkan ancak kayıt yaptırmayanların yerine yedekler alınacak. Peki, hac boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak ve yedek kura yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar…