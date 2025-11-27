Haberler Yaşam Haberleri HAC YEDEK KONTENJANLAR 2026 | Hac yedek kurası olacak mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 12:53

2026 yılı Hac yedek kura çekimi, kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşlar, yedek kontenjan duyurusunu bekliyor. Kesin kayıtlar 25 Kasım 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden tamamlandı. Peki,hac yedek kura yapılacak mı,ne zaman yapılacak ve boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte deteyalar...

Hac yedek kayıt ve boş kontenjan tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak. Bu yıl 5 Kasım 2025'te yapılan kura sonucunda ismi çıkan ancak kayıt yaptırmayanların yerine yedekler alınacak. Peki, hac boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak ve yedek kura yapılacak mı? İşte merak edilen detaylar…

HAC BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Hac kuralarında adı çıkan ve kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 25 Kasım 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamladı. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türüne göre kura sırasına göre illere tahsis edilen kontenjanlar kapsamında yeni kayıtlar alınacak.

Boş kalan kontenjanlar ise kayıt süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, yedek kayıt tarihlerine ilişkin duyuruyu ilerleyen günlerde paylaşacak.

HAC YEDEK KURA YAPILACAK MI?

Hac kuraları her yıl yalnızca bir kez gerçekleştiriliyor. Yedek kontenjanlara dair gelişmeler için Diyanet İşleri Başkanlığı duyurularının takip edilmesi büyük önem taşıyor.

HAC YEDEK KONTENJAN NE DEMEK?

Hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirleniyor. Kesin kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınıyor.

