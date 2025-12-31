Halit Yukay’ın ölümünde kriminal eşleşme! 10 sanık yargıda: Denizde şüpheli çarpışma dosyası!

Yakay'dan haber alınamaması üzerine yürütülen arama çalışmaları 19 gün sürdü. Genç iş insanının cansız bedeni, Erdek'in 7 mil açığında, 68 metre derinlikte tespit edildi. Bölgeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Alemdar gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar, olumsuz hava koşullarına rağmen yürütülen zorlu operasyon sonucunda cenazeyi 30'uncu günde denizden çıkardı. Yapılan otopsinin ardından cenaze İstanbul'da toprağa verildi.
GEMİYE AİT İZLER ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Halit Yukay'ın yatına çarptığı değerlendirilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisi mercek altına alındı. Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde geminin baş kısmında sürtme ve darbe izleri tespit edildi. Kazadan bir gün önce çekilen görüntülerde iz bulunmazken, 5 Ağustos'ta İzmit'te kaydedilen görüntülerde geminin ön bölümündeki belirgin zarar kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu.
ÇARPIŞMA İDDİASI GÜÇLENDİ
Soruşturmanın seyrini değiştiren bulgular ise kriminal incelemeden geldi. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, "Arel 7"nin baş kısmından alınan boya kalıntıları ile parçalanan yatın parçalarından alınan örneklerin renk ve katman yapısı açısından birebir uyum gösterdiği tespit edildi. Raporda bu uyumun olası çarpışma iddiasını güçlendirdiği vurgulandı. Yatın konsol bölümündeki seyir kayıt cihazından ise henüz net veri elde edilemedi. Cihazın daha kapsamlı inceleme için yurt dışına gönderildiği öğrenildi.
SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Yargılama kapsamında duruşmada ifade veren gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, herhangi bir çarpma yaşamadığını savundu. Denizde gördüğü tahta parçalarını "çöp" olarak değerlendirdiğini söyleyen kaptan, "Herhangi bir kaza emaresi oluşmadı, cihazlarda uyarı yoktu" dedi. Şirket yetkilisi Arda G. ise kaptanın kendisini bilgilendirdiğini ve herhangi bir tehlike olmadığını söylediğini belirtti.
SAVCILIK 9 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi ve gemi mürettebatı hakkında ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
AİLEDEN SERT TEPKİ: "KAMU VİCDANI YARALI"
Halit Yukay'ın ailesinin avukatı Emine Selam Esen, sanıkların inkâra yönelik tutum sergilediğini belirterek şunları söyledi: "Kriminal rapor ortada. Buna rağmen sanıklar olayı reddediyor. Bu durum kamu vicdanını yaralamaktadır. Sanık kaptan, ticari gemiyi riskli bölgede gözcüsüz kullandı. Müvekkilimiz çarpmanın etkisiyle denize savruldu ve boğularak hayatını kaybetti. Tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz."
MAHKEMENİN KARARI
Mahkeme heyeti tutuklama talebini reddetti. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol, diğer sanıklar hakkında ise tutuksuz yargılama kararı verildi. Dava, eksik evrak ve tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.