Halit Yukay’ın ölümünde kriminal eşleşme! 10 sanık yargıda: Denizde şüpheli çarpışma dosyası!

SANIKLAR SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Yargılama kapsamında duruşmada ifade veren gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, herhangi bir çarpma yaşamadığını savundu. Denizde gördüğü tahta parçalarını "çöp" olarak değerlendirdiğini söyleyen kaptan, "Herhangi bir kaza emaresi oluşmadı, cihazlarda uyarı yoktu" dedi. Şirket yetkilisi Arda G. ise kaptanın kendisini bilgilendirdiğini ve herhangi bir tehlike olmadığını söylediğini belirtti.