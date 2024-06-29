Halk plajları doldu ‘beach’ler boş kaldı

Vatandaşlar, yüksek giriş ücretleri, yiyecek-içecek imkânlarının pahalılığı sebebiyle özel beach'ler yerine halk plajlarını tercih etti. Kilyos'taki halk plajında doluluk göze çarptı. Bazı aileler halk plajında çadır kurarken bazıları sandalye ve masalarla denizin keyfini çıkardı. Özel plajların giriş ücretlerinin ortalama 500 lira olduğu Kilyos'ta, aileler halk plajlarını doldurdu. Birçok aile, kumsala masa, sandalye kurarak denizin keyfini çıkardı. Plaja gelen vatandaşlar evlerinden getirdikleri havluları kumlara sererek güneşlendi.Halk plajındaki vatandaşlardan Abdullah Özyurt, "Halk plajına geliyoruz, daha iyi, geniş alan var. Özel plajların fiyatları 400 liradan 600 liraya kadar yükseliyor. Bu paraları vermek vatandaşa ağır geliyor" dedi.