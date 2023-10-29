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Giriş Tarihi: 30.10.2023

Hamile eşini boğarak öldürdü

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen koca, 4 aylık hamile eşini, boğazını sıkarak katletti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hamile eşini boğarak öldürdü
Adana'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Emrah Demir(27), dün sabah saat 06.00 sıralarında, 4 aylık hamile olan bir yıllık eşi Hatice Demir (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşini elleriyle boğarak öldüren Emrah Demir, sokağa çıkıp komşularına 'Galiba eşimi öldürdüm' diye bağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Sağlık ekipleri Hatice Demir'in öldüğünü belirledi. Ancak vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı.



Olayın ardından şoka giren Emrah Demir polis tarafından gözaltına alındı. Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emrah Demir, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Demir'in sorgusu sürüyor.

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Hamile eşini boğarak öldürdü
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