e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi sayesinde sınav sonuçları, notlar ve devamsızlık bilgisi olmak üzere pek çok detaya erişim sağlanıyor. 25 Temmuz Pazartesi günü LGS tercih sonuçlarının da erişime açılması ile birlikte şimdi "e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası" gündeme geldi. Binlerce 8.sınıf öğrencisi hangi liseyi kazandığını öğrenmek için "Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? İşte e-Okul öğrenci girişi ile tercih sayfası bilgileri.
HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
LGS tercih sonuçlarının bugün açıkandı. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.
MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ