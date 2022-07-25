Haberler Yaşam Haberleri Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası
Giriş Tarihi: 25.7.2022 09:48 Son Güncelleme: 25.7.2022 09:48

Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Binlerce 8.sınıf öğrencisi tercih sonuçları sorgulama yaparken “Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?” sorusuna yanıt arıyor. Meb.gov.tr üzerinden erişime açılan tercih sonuçları sonrası öğrenciler kazandıkları liseyi e-Okul giriş ekranı üzerinden de öğrenebilecekler. Peki; Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? İşte e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası!

Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası

e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi sayesinde sınav sonuçları, notlar ve devamsızlık bilgisi olmak üzere pek çok detaya erişim sağlanıyor. 25 Temmuz Pazartesi günü LGS tercih sonuçlarının da erişime açılması ile birlikte şimdi "e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası" gündeme geldi. Binlerce 8.sınıf öğrencisi hangi liseyi kazandığını öğrenmek için "Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? İşte e-Okul öğrenci girişi ile tercih sayfası bilgileri.

LGS TERCİH SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI!

E OKUL GİRİŞ EKRANI

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi ile sınav sonuçları, notlar ve devamsızlık bilgisi olmak üzere pek çok detaya erişim sağlanıyor.

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS tercih sonuçlarının bugün açıkandı. Sonuçlar "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası
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