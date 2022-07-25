e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi sayesinde sınav sonuçları, notlar ve devamsızlık bilgisi olmak üzere pek çok detaya erişim sağlanıyor. 25 Temmuz Pazartesi günü LGS tercih sonuçlarının da erişime açılması ile birlikte şimdi "e-Okul giriş ekranı/meb.gov.tr tercih sayfası" gündeme geldi. Binlerce 8.sınıf öğrencisi hangi liseyi kazandığını öğrenmek için "Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? İşte e-Okul öğrenci girişi ile tercih sayfası bilgileri.