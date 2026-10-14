Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague’de maç günü!

HAPOEL TEL AVİV - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın Avrupa randevusuna Bulgaristan'ın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Arena 8888 Sofia'da oynanacak. Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş, EuroLeague tarihinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce EuroCup'ta beş kez karşılaşan iki ekip arasındaki mücadelelerde İsrail temsilcisi dört galibiyet alırken siyah-beyazlılar bir kez kazanmıştı.