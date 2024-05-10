Haberler Yaşam Haberleri Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor! Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.5.2024 09:23

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor! Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi ile birlikte en son Koç Metalurji A.Ş. ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz olmuş ve talep toplama işlemlerini tamamlamıştı. Şimdi ise Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot veririr? Hangi bankalarda var?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor! Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz talep toplama ne zaman?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞIHALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu. 4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.Kaynak: Hareket Proje Taşımacılığı halka arz edilecek, fiyat açıklandı

ALTINAY SAVUNMA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Altınay Savunma Halka arz 19.200.000 lot veriyor.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz eşit dağıtım olacak.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.

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Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor! Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz talep toplama ne zaman?
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