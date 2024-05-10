Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor! Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz talep toplama ne zaman?

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arz ne zaman, talep toplama tarihi ne, kaç lot verir?
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞIHALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Semaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülten'de Hareket Proje Taşımacılığıve Yük Mühendisliği AŞ'nin ilk halka arzının yapılacağını duyurdu. 4.800.000 hisse 70 TL fiyat ile halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olacak.Kaynak: Hareket Proje Taşımacılığı halka arz edilecek, fiyat açıklandı