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Giriş Tarihi: 18.6.2022

Hasanlar Barajı suya doydu

Hasanlar Barajı suya doydu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde tarım faaliyetlerine su sağlayan ve 2 yıl önce yaşanan kuraklık sonucu su seviyesi düşen Hasanlar Barajı son yağışlarla suya doydu. Barajda doluluk yüzde 100’e ulaştı

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972'de Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen baraj, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip. Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın büyüğü olan Hasanlar Barajı, 26 bin 450 hektarlık alana sulama hizmeti veriyor. Düzce Ovası'nda yürütülen tarımsal faaliyetlere önemli katkı sağlayan baraj, kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'inin su ihtiyacını karşılıyor. Bölgede 2020'de yaşanan kuraklık sonucu su seviyesi düşen Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı, son yağışlar ve kar sularının erimesiyle yüzde 100'e ulaştı. Barajda 2 yıl önceki su seviyesi ile tam kapasiteye ulaşan doluluk sonucu ortaya çıkan görüntüler tek karede birleşti. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, küresel bir kriz olan iklim değişikliği konusunda ulusal bazda çalışmaların olduğunu söyledi. Barajlara giren suyun önemli olduğuna işaret eden Yıldız, "Bu yıl kar da iyi yağdı, kaynakları besledi ancak bu yağışın uzun vadede yeraltı kaynaklarını beslemesi gerekir. Yeraltı su kaynakları yeteri kadar dolmazsa önümüzdeki yaz sonu ve sonbahardaki yağış azlığıyla yine kuraklık çekeriz. Geçici olarak 1-2 aydır yağışlı havanın olması, bizim bütün senaryoyu olumlu yorumlamamıza neden olmuyor" değerlendirmesinde bulundu. AA

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Hasanlar Barajı suya doydu
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