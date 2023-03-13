Hastane sahibinden iş adamına kâbus dolu 3 saat! Darp edip zorla senet imzalattılar

Özel Etiler Hastanesinin sahibi A. Ç.'nin ticaret yaptığı iş insanını hastanesinde alıkoyarak 3 saat boyunca darp etti. Olay 24 Şubat günü meydana geldi.
İş adamı Metin Türkoğlu Özel Etiler Hastanesinin sahibi Prof. Dr. A. Ç. ile 27 Nisan 2022 tarihinde 1 adet dondurarak kurutma makinesi satışı için anlaşma yaptı. İddiaya göre 2 milyona anlaşan taraflar sözleşmeye göre 40 gün içerisinde tüm ödemeyi yapacak Metin Türkoğlu'da cihazı A. Ç'ye teslim edecekti.
10 AY MAKİNENİN PARASINI ÖDEMEDİ
Yaklaşık 10 ay sonra 350 bin liralık ödeme yapan A. Ç., Metin Türkoğlu'nun Avukatı Erdost Balcı'yı arayarak cihazı almak istediklerini ve bu konuda yeniden anlaşma yapmak istediklerini söyledi. Erdost Balcı müvekkilini arayarak durumu aktarınca Türkoğlu yeniden anlaşma yapmak için Ç'nin hastanesine gitti.
HASTANEYE ÇAĞIRDI İŞ ADAMINA SALDIRDI
Olay günü hastaneye giden iş adamı A. Ç'nin yanına gitti. İddiaya göre Alper Çelik makineyi almak istediğini söyleyince Metin Türkoğlu ödemeyi yapması halinde alabileceğini söyledi. Çelik aldığı cevaba sinirlenerek, 'Sen makineyi getir ben parasını veririm. Ben sana zaten para ödedim' diye konuştu. Türkoğlu ise ne kadar ödediğinin bankada belli olduğunu söyleyince Ç., 'Hayır ben sana eldende para verdim' diyerek saldırmaya başladı.
3 SAAT BOYUNCA DAYAK ATTILAR
A. Ç. ve asistanı tarafından darp edilmeye başlayan iş adamı odadan kaçmaya çalıştı ancak hastane çalışanlarıyla karşılaştı. Telefonu alınarak tekrar odaya götürülen Metin Türkoğlu aldığı darbeler sonrası kanlar içerisinde kaldı. Yaklaşık 3 saat boyunca darp edilen iş adamına yine iddiaya göre hastane görevlileri pansumanda bulundu.
4 MİLYONLUK SENETE ZORLA İMZA ATTIRDILAR
A. Ç'nin avukatı Yunus Emre Sadioğlu'nun da şahit olduğu belirtilen darp olayınca Metin Türkoğlu'nun kendisine, 'Sen hukukçucun nasıl böyle birşeye göz yumuyorsun' dediğinde, 'Sen bunu hakettin oğlum' cevabını aldı. A. Ç. ve yanındakiler iş adamına senet getirerek imza atması şartıyla serbest kalabileceğini aksi takdirde öldüreceklerini söyledi. Karanlık odada 4 milyonluk senete imza atan Türkoğlu daha sonra serbest bırakıldı.
DOKTOR VE EKİBİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Canını kurtaran iş adamı karakola giderek yaşadıklarını anlattı. Emniyette ifade veren Türkoğlu hastane çalışanlarının yaşadıklarına şahit olduğunu saatlerce alıkonularak darp edildiğini ve zorla senet imzalattıklarını anlattı.
Hastanede tedavi altına alınan iş adamının gözünde ve dudağında patlama olduğunu, bir gözünde görme kaybı yaşandığını raporladı. Şikayet üzerine A. Ç. ve personleleri hakkında soruşturma başlatıldı.