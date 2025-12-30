Hatay’da akılalmaz olay: Kafasına yıldırım düştü! O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, olay 27 Aralık'ta Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., TIR dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.