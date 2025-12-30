Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da akılalmaz olay: Kafasına yıldırım düştü! O anlar kamerada
Hatay'ın Arsuz ilçesinde TIR dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet ettiği şahıs ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, olay 27 Aralık'ta Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., TIR dorsesinden yük indirdiği sırada yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İŞÇİ TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yıldırımın düştüğü anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

