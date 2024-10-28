Havalimanı metrosunda yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattında 25 Ekim'de 35 bin 466 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, metro hattında açıldığı günden bu yana 12 milyon 783 bin 478 yolcu taşındığını aktardı. 47.5 kilometrelik hattın İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Hattımız İstanbul'un ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün binlerce yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'un ulaşım sorunlarının yüzeyde çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "İstanbul'da ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak yapımı süren projelerimizi tamamlandığımızda mega kentin raylı sistem uzunluğu 384 kilometreye ulaşacak. Bakanlık olarak her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanındayız. İstanbullulara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sağlayana kadar durmaksızın çalışacağız."