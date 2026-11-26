30 yaşındaki Burak Aydın, bir tanıdığının aracılığıyla ulaştığı doktora muayene olmak için gitti. Özel hastanede muayene olduğunu düşündüğü doktor, iddiaya göre Burak Aydın'ı tüp mide ameliyatına aldı. Eşi Şeyda Aydın da yaklaşık bir ay sonra aynı hastanede mide operasyonu geçirdi.
AMELİYAT İÇİN 65 BİN TL ÖDEDİLER
ATV'nin haberine göre çiftin ameliyatları için talep edilen ücret dikkat çekti. Devlet hastanesinde gerçekleştirilen operasyonlar karşılığında Burak ve Şeyda Aydın'dan toplam 65 bin lira alındı. İddiaya göre para, doktorun kendi adına kayıtlı banka hesabına gönderildi.
AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINI KAYBETTİ, İŞ YERİNİ KAPATTI
Tüp mide ameliyatının ardından ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Burak Aydın, daha önce bilmediği rahatsızlıklarla karşılaştı. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 15 yıldır işlettiği dükkanını kapatmak zorunda kaldığını anlattı. Burak Aydın, ameliyat sonrasında midesinde ve mide borusunda yaralar ile mide fıtığı oluştuğunu söyledi.
E-NABIZ'DAKİ DOKTOR İSMİ ŞOKE ETTİ
Yaşadığı rahatsızlıkların ardından ameliyat sürecini araştırmaya başlayan Burak Aydın, E-Nabız kayıtlarını incelediğinde ikinci bir şok yaşadı. Kendisini fiilen ameliyat eden doktorun yerine başka bir doktorun adının kayıtlarda bulunduğunu öne sürdü.
Aydın, ameliyatı gerçekleştiren kişiyle resmi kayıtlarda kaşesi ve imzası bulunan doktorların farklı olduğunu iddia etti. Ayrıca hastanede görevli başka bir cerrahın kendi kaşe ve imzasını kullanarak SGK üzerinden ödeme aldığını ileri sürdü.
'BİR GÜN BAŞIMIZ BELAYA GİRECEK'
Şeyda Aydın da ameliyatların gerçekleştirildiği süreçte hastane çalışanlarının kendilerine dikkat çeken ifadeler kullandığını öne sürdü. Narkozun etkisinden çıktıktan sonra hemşirelerin ve hasta bakım personelinin ameliyathanelerin usulsüz kullanıldığına ilişkin konuşmalarına şahit olduğunu söyledi.
Çift, ameliyatlar için ödedikleri paranın ardından hastaneye giderek şikayetçi olmak istedi. Ancak Burak Aydın'ın iddiasına göre bu kez kendisine farklı bir teklifte bulunuldu.
ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKMELERİ İÇİN PARA TEKLİF EDİLDİ
Burak Aydın, hastanede kendilerine harcadıkları paranın ve ameliyat masraflarının geri ödenmesinin teklif edildiğini, bunun karşılığında şikayetlerini geri çekmelerinin istendiğini öne sürdü.
ATV Haber, iddiaların odağındaki doktora cevap hakkı tanımak için ulaşmaya çalıştı ancak telefonlara yanıt alamadı. Çiftin şikayetlerinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.