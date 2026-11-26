'BİR GÜN BAŞIMIZ BELAYA GİRECEK'

Şeyda Aydın da ameliyatların gerçekleştirildiği süreçte hastane çalışanlarının kendilerine dikkat çeken ifadeler kullandığını öne sürdü. Narkozun etkisinden çıktıktan sonra hemşirelerin ve hasta bakım personelinin ameliyathanelerin usulsüz kullanıldığına ilişkin konuşmalarına şahit olduğunu söyledi.

Çift, ameliyatlar için ödedikleri paranın ardından hastaneye giderek şikayetçi olmak istedi. Ancak Burak Aydın'ın iddiasına göre bu kez kendisine farklı bir teklifte bulunuldu.