Kökeni yaklaşık 3 bin yıl önce Mezopotamya'ya dayanan ve baharatlı sirke suyuyla sofraların vazgeçilmezi olan salatalık turşusu, gün içinde pratik bir atıştırmalık olarak da sıkça tercih ediliyor. Uzmanlara göre her gün ölçülü miktarda salatalık turşusu tüketmek, düşük kalori değeri ve zengin mineral içeriğiyle vücutta önemli değişimlere yol açıyor.