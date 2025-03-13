Hergün raflarda görüyoruz... Ünlü markaya ceza geldi! ’Light’ dediler gerçek başka çıktı

PARA CEZASI VE REKLAMLARI DURDURMA KARARI

Bu ekmek markasına ise 86 bin 358 lira para cezası kesildi ve o ürüne yönelik reklamlar durduruldu. Uzmanlara göre bu tür aldatmacalar hem kilo vermek isteyen hem de risk grubundaki bazı hastalar için tehlikeli.