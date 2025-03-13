Hergün raflarda görüyoruz... Ünlü markaya ceza geldi! 'Light' dediler gerçek başka çıktı | Video
Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Son olarak kara listeye alınan üzerinde 'light' yazılan paketli ekmekler incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda paketin arkasında yazılan 40 kalori 193 kalori çıktı. Zincir marketlerdeki reyonlarda sıkça rastladığımız o marka tüketicinin güvenini sarstı. İşte detaylar...
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