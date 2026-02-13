Hesabına gelen parayla şoke oldu: Ne gönderici ne de banka kabul etmiyor! Tam 426 bin TL…

"MESULİYET ALTINDAYIM"

Sabah uyandığında banka hesabına yüksek meblağda bir para transferi gerçekleştiğini gören Pamukoğlu, başından geçenleri, "Meblağ yüksek olunca böyle bir alışveriş yapmadığımı bildiğim için hemen gönderici firmanın internette araştırmasını yaptım. Gönderici firma İstanbul'da bir kuyumcu olarak çıktı. Ben Ankara'da yaşadığım için böyle bir alışveriş yapmadım diye aradım onları. Firmanın hesaplarını kontrol ettiler. Bana 'biz böyle bir transfer yapmadık' dediler. Normalde kuyumcudan altın transferlerini yaptıkları zaman müşterinin hesaplarına gönderebiliyorlar. Ben de bir yanlışlık olabileceğini tahmin ettiğim için onları aradım. Onlar böyle bir alışverişten ve havaleden haberleri olmadığını söyleyince daha çok şaşırdım. Hemen bankamı aradım. Bankam da bu tip yüksek meblağlar hesabıma sık sık gelip gittiği için herhangi bir gariplik olmadığı için dikkate almamışlar. Ben de böyle bir alışveriş yapmadığım halde hesabıma para geldiğini söyledim. Şube yapabileceği bir şey olmadığını ve merkezi aramam gerektiğini söyledi. Daha sonra banka merkezini aradığımda onlar da olağanüstü bir durum olmadığını söyledi ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Uygulama üzerinden parayı iade edebileceğimi söylediler. Ancak uygulama böyle bir şeye izin vermiyor. Ben de güvenlik birimlerine çağrı bıraktım. Halen para bende duruyor kime göndereceğimi bilmiyorum. Sahibi olmadığım bir paradan dolayı da mesuliyet altındayım." şeklinde anlattı.