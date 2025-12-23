Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi

Hicret; sadece bir göç değil, İslam tarihinin akışını değiştiren, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı kutlu bir yolculuktur. Takvim başlangıcı olarak kabul edilen bu önemli olay, her yıl Muharrem ayının hilaliyle birlikte yeniden hatırlanır. 2026 yılında da milyonlarca Müslüman, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'e girerken geçmiş yılın muhasebesini yapacak ve yeni yıla dualarla adım atacak. Peki, Hicri Yılbaşı 2026'da hangi tarihe denk geliyor?