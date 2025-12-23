Haberler Yaşam Haberleri Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:27

Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi

İslam dünyası için milat kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri Yılbaşı için 2026 takvimi belli oldu. Muharrem ayının birinci günüyle başlayan Hicri 1448 yılı, Müslümanlar için yeni bir başlangıcı ve manevi muhasebe dönemini simgeliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre 2026 Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi gün başlıyor? İşte İslami yeni yılın tarihi ve bu mübarek günün önemi.

Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi
  • ABONE OL

Hicret; sadece bir göç değil, İslam tarihinin akışını değiştiren, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı kutlu bir yolculuktur. Takvim başlangıcı olarak kabul edilen bu önemli olay, her yıl Muharrem ayının hilaliyle birlikte yeniden hatırlanır. 2026 yılında da milyonlarca Müslüman, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'e girerken geçmiş yılın muhasebesini yapacak ve yeni yıla dualarla adım atacak. Peki, Hicri Yılbaşı 2026'da hangi tarihe denk geliyor?

2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN? (HİCRİ 1448)

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Hicri 1448 yılının başlangıç tarihi şu şekildedir:

Hicri Yılbaşı Tarihi: 16 Haziran 2026 Salı

Hicri Yılbaşı Gecesi: 15 Haziran Pazartesi'yi 16 Haziran Salı'ya bağlayan gece.

MUHARREM AYININ VE HİCRETİN ÖNEMİ

"Muharrem" kelimesi hürmet edilen, kutsal sayılan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de haram aylar arasında zikredilen Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri Yılbaşı ise Müslümanlar için fedakarlığın, kardeşliğin ve Allah yolunda sabretmenin sembolü olan Hicretin yıl dönümüdür.

HİCRİ YILBAŞINDA YAPILACAK İBADETLER

Bu özel gün ve geceyi ihya etmek isteyenler için tavsiye edilen bazı ameller şunlardır:

Dua ve Tevbe: Geçmiş yılın günahları için af dilemek ve yeni yılın hayırlara vesile olması için dua etmek.

Oruç Tutmak: Peygamber Efendimiz, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur" buyurmuştur. Özellikle yılın son günü ve yeni yılın ilk günü oruç tutmak faziletlidir.

Zikir ve Kur'an: Bol bol zikir çekmek ve Kur'an-ı Kerim okuyarak manevi iklimi hissetmek.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz