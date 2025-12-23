Hicri Yılbaşı ne zaman, Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimi

Hicret; sadece bir göç değil, İslam tarihinin akışını değiştiren, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı kutlu bir yolculuktur. Takvim başlangıcı olarak kabul edilen bu önemli olay, her yıl Muharrem ayının hilaliyle birlikte yeniden hatırlanır. 2026 yılında da milyonlarca Müslüman, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'e girerken geçmiş yılın muhasebesini yapacak ve yeni yıla dualarla adım atacak. Peki, Hicri Yılbaşı 2026'da hangi tarihe denk geliyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Hicri 1448 yılının başlangıç tarihi şu şekildedir:
Hicri Yılbaşı Tarihi: 16 Haziran 2026 Salı
Hicri Yılbaşı Gecesi: 15 Haziran Pazartesi'yi 16 Haziran Salı'ya bağlayan gece.
"Muharrem" kelimesi hürmet edilen, kutsal sayılan anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de haram aylar arasında zikredilen Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri Yılbaşı ise Müslümanlar için fedakarlığın, kardeşliğin ve Allah yolunda sabretmenin sembolü olan Hicretin yıl dönümüdür.
Bu özel gün ve geceyi ihya etmek isteyenler için tavsiye edilen bazı ameller şunlardır:
Dua ve Tevbe: Geçmiş yılın günahları için af dilemek ve yeni yılın hayırlara vesile olması için dua etmek.
Oruç Tutmak: Peygamber Efendimiz, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur" buyurmuştur. Özellikle yılın son günü ve yeni yılın ilk günü oruç tutmak faziletlidir.
Zikir ve Kur'an: Bol bol zikir çekmek ve Kur'an-ı Kerim okuyarak manevi iklimi hissetmek.