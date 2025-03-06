Hırka-ı Şerif Camii açılış için gül suyuyla yıkandı

Fatih'te bulunan ve her yıl Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyaret açıklan Hırka-i Şerif Camii'nde son hazırlıklar tamamlandı. Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in bulunduğu Hırka-i Şerif Camii 7 Mart Cuma günü ziyarete açılacak.

Son hazırlıklarını tamamlayan Fatih Belediyesi ekipleri camii ve kutsal emanetin bulunduğu alanı gül suyuyla temizledi. Hırka-i Şerif Camii'nde sergilenen kutsal emaneti görmek isteyen ziyaretçiler, Hırka-i Şerif Camii'ni haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Hırka-i Şerif Camii'nde 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar ziyaret devam edecek. Hırka-i Şerif ziyareti arefe günü ikindi namazı sonrasında dualarla sona erecek.