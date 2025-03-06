Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif'in ziyaret hazırlıklarında sona gelindi. Veysel Karani'nin 59'uncu kuşak torunu Barış Samir tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunan Hırka-i Şerif'in halı ve vitrininin yüzey temizliği gerçekleştirildi. Samir, ziyarete hazır hale getirilen kutsal emanetin her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü (bugün) saat 10.00'da dualarla ziyarete açılacağını duyurdu.

GÜNDE 40 BİN ZİYARET

Barış Samir, "Cuma sabahı saat 10.00'da devlet protokolü ve dualarla açıyor olacağız. Ondan sonra da arife günü ikindi namazından sonra Hırka-i Şerif'i yine dualarla kapatıyor olacağız. Duygusal olarak zor ve ağır ama çok şerefli bir görev. Benim ailem bu görevi 400 senenin üzerinde bir zamandır İstanbul'da gerçekleştiriyor. Çok ihtimam gösteriyoruz. Kılı kırk yarıyoruz.

Hem maddi hem manevi olarak korumakla yükümlüyüz. Çünkü bize Peygamber Efendimiz tarafından emanet. Ayrıca her ramazan 1 milyonu aşkın ziyaretçi geliyor. Onları Peygamber Efendimiz'in emaneti ile buluşturmak bizi çok mutlu ediyor. Her gün 35-40 bin kişi ziyaret ediyor. Bunun için vakfın personeli dışında 30 kişiyi biz işe alıyoruz. Onların ziyaret rotası üzerinde eğitimi oluyor. Yaklaşık 50 kişi olarak biz hazırız, açılışı bekliyoruz" dedi. Hırka-i Şerif hafta içi 10.00 ile 17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 ile 17.30 arasında ziyaret edilebilecek.

Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, bugün Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak. Fatih Belediyesi ekiplerince, Hırka-i Şerif Camii'nde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.