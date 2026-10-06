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Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:06

Hırvatistan-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Lider İspanya deplasmanda!

Uluslar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden İspanya, liderlik koltuğunu korumak için bu kez Hırvatistan deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi Hırvatistan ise taraftarı önünde alacağı sonuçla gruptaki yarışa yeniden ağırlığını koymak istiyor. Hırvatistan-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, gruptaki son durum…

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Hırvatistan-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Lider İspanya deplasmanda!
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Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanan ilk karşılaşmada üstünlüğü eline alan İspanya, rövanşta bu kez Hırvatistan'ın konuğu olacak. Hırvatistan-İspanya maçı öncesinde puan tablosundaki fark dikkat çekiyor. Hırvatistan-İspanya maçı için yayın bilgileri ve karşılaşma programı da belli oldu.

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un dördüncü haftasında Hırvatistan ile İspanya, 6 Ekim 2026 Salı günü karşılaşacak. Mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak.

Üç maç sonunda zirveye yerleşen İspanya, deplasmanda da galibiyet serisini devam ettirmek için sahaya çıkacak. Hırvatistan ise son iki karşılaşmada aldığı sonuçların ardından kendi evinde puan arayacak.

HIRVATİSTAN-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi A Haber olacak. Hırvatistan-İspanya mücadelesi saat 21.45'ten itibaren canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Aynı saatte A Ligi 3. Grup'un diğer maçında İngiltere ile Çekya karşılaşacak. Böylece dördüncü haftanın ardından gruptaki puan dengesi yeniden şekillenecek.

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İLK İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇINI KİM KAZANDI?

İki ülke bu sezon ilk kez 29 Eylül'de İspanya'da karşılaştı. Sevilla'daki mücadeleden İspanya 4-1 galip ayrıldı. Lamine Yamal'ın iki gol kaydettiği karşılaşmada ev sahibi ekip ikinci haftayı da kayıpsız tamamladı.

Hırvatistan böylece ilk haftadaki Çekya galibiyetinin ardından turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. İki takım, yalnızca bir haftalık aranın ardından bu kez Hırvatistan'da yeniden karşı karşıya gelecek.

ULUSLAR LİGİ A LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU

Dördüncü hafta maçları öncesinde grubun zirvesinde kayıpsız İspanya bulunuyor. İngiltere iki galibiyetle ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan ilk üç karşılaşmada topladığı 3 puanla üçüncü basamakta. Çekya ise henüz puan alamadı.

Puan tablosu şöyle:

  1. İspanya: 9 puan
  2. İngiltere: 6 puan
  3. Hırvatistan: 3 puan
  4. Çekya: 0 puan

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Hırvatistan-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Lider İspanya deplasmanda!
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