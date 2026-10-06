Hırvatistan-İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Lider İspanya deplasmanda!

İLK İSPANYA-HIRVATİSTAN MAÇINI KİM KAZANDI?

İki ülke bu sezon ilk kez 29 Eylül'de İspanya'da karşılaştı. Sevilla'daki mücadeleden İspanya 4-1 galip ayrıldı. Lamine Yamal'ın iki gol kaydettiği karşılaşmada ev sahibi ekip ikinci haftayı da kayıpsız tamamladı.

Hırvatistan böylece ilk haftadaki Çekya galibiyetinin ardından turnuvadaki ilk yenilgisini aldı. İki takım, yalnızca bir haftalık aranın ardından bu kez Hırvatistan'da yeniden karşı karşıya gelecek.