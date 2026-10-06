İngiltere-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta dördüncü hafta İngiltere-Çekya maçı ile devam ediyor. Karşılaşma 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin adresi ise Londra'daki Wembley Stadyumu olacak.

İngiltere, eylül sonunda Prag'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etmişti. İki takım kısa bir aranın ardından bu kez İngilizlerin sahasında yeniden karşılaşacak.