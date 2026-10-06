İngiltere-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!

Wembley'de oynanacak İngiltere-Çekya maçı, iki takım açısından farklı hedefler taşıyor. İngiltere son karşılaşmasında aldığı farklı galibiyetin ardından grubun üst sıralarındaki yerini güçlendirmek isterken, Çekya puan arayışını sürdürecek. İngiltere-Çekya maçı öncesinde yayın bilgileriyle birlikte iki ekibin gruptaki son durumu da netleşti.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta dördüncü hafta İngiltere-Çekya maçı ile devam ediyor. Karşılaşma 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin adresi ise Londra'daki Wembley Stadyumu olacak.
İngiltere, eylül sonunda Prag'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etmişti. İki takım kısa bir aranın ardından bu kez İngilizlerin sahasında yeniden karşılaşacak.
Futbolseverlerin beklediği karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi de belli oldu. İngiltere-Çekya maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
İngiltere, ilk üç karşılaşmada topladığı 6 puanla A3 Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Çekya henüz puanla tanışamadı.
Turnuvaya Hırvatistan karşısındaki 2-1'lik yenilgiyle başlayan ekip, daha sonra İngiltere'ye 2-0 ve İspanya'ya 3-1 mağlup oldu. Böylece dördüncü haftaya puansız girdi.
İki ülke bu Uluslar Ligi döneminde ilk kez 29 Eylül'de Prag'da karşılaştı. İngiltere sahadan 2-0 galip ayrılırken golleri Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetti. İngiltere bu galibiyetle gruptaki ilk üç puanını almıştı.