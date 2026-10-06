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Giriş Tarihi: 6.10.2026 09:43

İngiltere-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!

Uluslar Ligi’nde grup yarışı devam ederken İngiltere ile Çekya bu kez Wembley’de kozlarını paylaşacak. Son maçında farklı bir galibiyet alan ev sahibi ekip serisini sürdürmek isterken, İngiltere-Çekya maçı haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasına girdi. İngiltere-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte, Yayın bilgileri ve müsabakaya ilişkin detaylar…

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İngiltere-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!
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Wembley'de oynanacak İngiltere-Çekya maçı, iki takım açısından farklı hedefler taşıyor. İngiltere son karşılaşmasında aldığı farklı galibiyetin ardından grubun üst sıralarındaki yerini güçlendirmek isterken, Çekya puan arayışını sürdürecek. İngiltere-Çekya maçı öncesinde yayın bilgileriyle birlikte iki ekibin gruptaki son durumu da netleşti.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta dördüncü hafta İngiltere-Çekya maçı ile devam ediyor. Karşılaşma 6 Ekim 2026 Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadelenin adresi ise Londra'daki Wembley Stadyumu olacak.

İngiltere, eylül sonunda Prag'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etmişti. İki takım kısa bir aranın ardından bu kez İngilizlerin sahasında yeniden karşılaşacak.

İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin beklediği karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi de belli oldu. İngiltere-Çekya maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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İNGİLTERE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

İngiltere, ilk üç karşılaşmada topladığı 6 puanla A3 Grubu'nda İspanya'nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Çekya henüz puanla tanışamadı.

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ÇEKYA İLK PUANINI ARIYOR

Turnuvaya Hırvatistan karşısındaki 2-1'lik yenilgiyle başlayan ekip, daha sonra İngiltere'ye 2-0 ve İspanya'ya 3-1 mağlup oldu. Böylece dördüncü haftaya puansız girdi.

İLK İNGİLTERE-ÇEKYA MAÇINDA NE OLDU?

İki ülke bu Uluslar Ligi döneminde ilk kez 29 Eylül'de Prag'da karşılaştı. İngiltere sahadan 2-0 galip ayrılırken golleri Anthony Gordon ve Harry Kane kaydetti. İngiltere bu galibiyetle gruptaki ilk üç puanını almıştı.

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İngiltere-Çekya maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!
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