Hitabeyi okutup 35 milyon çarptılar

Dolandırıcıların son hedefi 80 yaşındaki ODTÜ'lü emekli profesör oldu. Bozcaada'da eşiyle birlikte mütevazı bir yaşam süren Ordinaryüs Profesör A. Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "MİT mensubuyuz" diyerek kendisini arayan şüphelilere 35 milyon TL kaptırdı.İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Peynircioğlu ifadesinde nasıl dolandırıldığını anlattı:Saat 11.00 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım. Bize resmilerimizin değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı.Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı. Sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu. Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Bize dolandırılan insanların videolarını izlettirip 'Siz de bunlar gibi mağdur olabilirsiniz' dediler. Bizi ikişer saat arayla aramaya başladılar. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni birlikte okuduk, ağladılar. 'Bu bir vatan borcu' dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler biz de onlara inandık.Bekir Nihad PeynircioğluE devlet şifrelerimizi istediler. Biz de güvenip onlara verdik. İsimlerini, Zafer Aktaş, Selami Yıldız, İlyas Kayış, Atalar Yıldırım olarak tanıttılar. Biz daha çok Selami Yıldız ile görüştük. Bize hesaplarımızın korumaya alındığını söylediler. Paralarımızı çekip teslim etmemizi söylediler.Biz de ilk etapta 05.08.2024 tarihinde 409 bin 509 dolar, 12.08.2024 tarihinde 70 bin dolar, 250 bin euro, 74 bin sterlin, 06.09.2024 tarihinde 174 bin 587 doları önce Güzelyalı taraflarında İntepe'de ve son olarak Ezine taraflarında gözlüklü bir beye teslim ettik.Paraları aldıktan sonra hızlı bir şekilde oradan uzaklaştıklarını söyleyen Peynircioğlu, "Bir süre aramalar kesildi. Bize yurtdışına operasyona gideceğiz dediler. Sonra iletişim tamamen kesildi. Biz dolandırıldığımızı anlayıp kızımıza söyledik" ifedelerine yer verdi.