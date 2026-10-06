Haberler Yaşam Haberleri Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 6.10.2026 08:12

Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasının 2. haftasında zorlu Almanya deplasmanına çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği TSG 1899 Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları tek tek yanıtlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesine dair tüm detaylar gündemde.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
  • ABONE OL

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında üst sıraları hedeflediği yeni sezonda TSG 1899 Hoffenheim ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Rhein-Neckar-Arena'da (PreZero Arena) sahne alacak dev randevu öncesinde karşılaşmanın yayın kanalı ve BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi taraftarlarca yoğun şekilde sorgulanıyor.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Almanya temsilcisi TSG 1899 Hoffenheim'a konuk oluyor. Sinsheim şehrinde yer alan stadyumda oynanacak heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de santra düdüğüyle başlayacak.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Temsilcilerimin Avrupa kupalarındaki maçları TRT 1 ekranlarından yayımlanıyor. Önceki karşılaşmalara bakarak sıradaki maçın da TRT ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Beşiktaş’ın ocak planı ortaya çıktı! Transfer müjdesini duyurdular...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ VE FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlı ekibin 8 maçlık yeni lig formatındaki UEFA Avrupa Ligi maç takvimi şu şekildedir:

17 Eylül 2026 | 22.00: Beşiktaş - Olimpik Marsilya

15 Ekim 2026 | 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim 2026 | 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026 | 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026 | 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026 | 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027 | 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027 | 23.00: Omonia - Beşiktaş

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3 puanla sıralamanın 4. sırasında yer alıyor. Ligde lider ise averajla Juventus olmuş durumda. Bu kapsamda atılan goller ve diğer karşılaşmaların skorları büyük önem taşıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA