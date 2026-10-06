Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında üst sıraları hedeflediği yeni sezonda TSG 1899 Hoffenheim ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Rhein-Neckar-Arena'da (PreZero Arena) sahne alacak dev randevu öncesinde karşılaşmanın yayın kanalı ve BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi taraftarlarca yoğun şekilde sorgulanıyor.
UEFA Avrupa Ligi 2026/27 sezonu lig aşaması 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Almanya temsilcisi TSG 1899 Hoffenheim'a konuk oluyor. Sinsheim şehrinde yer alan stadyumda oynanacak heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de santra düdüğüyle başlayacak.
Siyah-beyazlı ekibin 8 maçlık yeni lig formatındaki UEFA Avrupa Ligi maç takvimi şu şekildedir:
17 Eylül 2026 | 22.00: Beşiktaş - Olimpik Marsilya
15 Ekim 2026 | 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş
22 Ekim 2026 | 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace
5 Kasım 2026 | 23.00: Celtic - Beşiktaş
26 Kasım 2026 | 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık 2026 | 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
21 Ocak 2027 | 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
28 Ocak 2027 | 23.00: Omonia - Beşiktaş
Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3 puanla sıralamanın 4. sırasında yer alıyor. Ligde lider ise averajla Juventus olmuş durumda. Bu kapsamda atılan goller ve diğer karşılaşmaların skorları büyük önem taşıyor.