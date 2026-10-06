Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK UEFA Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Beşiktaş, ilk maçta aldığı 3 puanla sıralamanın 4. sırasında yer alıyor. Ligde lider ise averajla Juventus olmuş durumda. Bu kapsamda atılan goller ve diğer karşılaşmaların skorları büyük önem taşıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör