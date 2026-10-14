Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşıyor!

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayıncı kuruluş geliyor. Büyük bir heyecana sahne olacak Hoffenheim Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.