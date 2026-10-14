UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2026: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcilerimizin dev lig etabındaki performansları, puan tablosundaki konumları ve kalan fikstür maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Şampiyonlar Ligi lig etabında zorlu bir fikstürle mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, oynadığı ilk iki karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. İki maç sonunda puanla henüz tanışamayan Cimbom, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.
Avrupa'da hedeflerini yüksek tutan sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki başlangıcını 1 puanla yaptı. Oynadığı ilk karşılaşmada rakibiyle dengeli bir oyun ortaya koyarak sahadan beraberlikle ayrılan Kanarya, hanesine 1 puan yazdırmayı başardı.