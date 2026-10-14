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Giriş Tarihi: 14.10.2026 12:00

UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2026: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin güncel puan durumu, maç fazlaları ve sıralamadaki yerleri netleşti. Sarı kırmızılıların Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gözler sarı lacivertlilerin Aston Villa maçında.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2026: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin puanı kaç?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcilerimizin dev lig etabındaki performansları, puan tablosundaki konumları ve kalan fikstür maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'IN 2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ VE SIRALAMADAKİ YERİ

Şampiyonlar Ligi lig etabında zorlu bir fikstürle mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, oynadığı ilk iki karşılaşmada galibiyetle tanışamadı. İki maç sonunda puanla henüz tanışamayan Cimbom, rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.

Eksi 5 averaja sahip olan Galatasaray, 36 takımlı dev lig puan tablosunun 34. basamağında yer alıyor. Aslan, önümüzdeki maçlarda bu kötü gidişatı tersine çevirerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU VE İLK MAÇ ANALİZİ

Avrupa'da hedeflerini yüksek tutan sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki başlangıcını 1 puanla yaptı. Oynadığı ilk karşılaşmada rakibiyle dengeli bir oyun ortaya koyarak sahadan beraberlikle ayrılan Kanarya, hanesine 1 puan yazdırmayı başardı.

Attığı ve yediği gol sayısının eşit olması sayesinde averajı 0 olan Fenerbahçe, 36 takımlı puan cetvelinin 24. sırasında, yani play-off hattının sınırında yer alıyor.

Aston Villa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Aston Villa - Fenerbahçe maç saati ve yayın kanalı!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU 2026-2027

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu 2026: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puanı kaç?
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