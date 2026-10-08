Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçları

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında müsabakanın yayıncı kuruluşu geliyor. UEFA turnuvalarının Türkiye'deki yeni yayın hakları anlaşması kapsamında, Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki bu önemli karşılaşma TRT 1 ekranlarında bekleniyor.