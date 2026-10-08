Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK UEFA Avrupa Ligi maçları

Sinsheim şehrindeki zorlu karşılaşma, gelecek hafta oynanacak. Futbolseverler bu dev doksan dakika için ekran başında olacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda elde edeceği zaferle lig aşamasındaki iddiasını güçlendirmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.
Avrupa kupalarındaki yolculuğuna devam eden Beşiktaş, Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena'da (SNP Arena) sahaya çıkıyor. Temsilcimizin deplasmanda vereceği bu zorlu sınav, 15 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Stadyumdaki heyecan dolu doksan dakika, Türkiye saati ile tam 22.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu maratonu Almanya deplasmanı ile sınırlı kalmayacak. Topladığı puanlarla üst turları garantilemek isteyen Kartal'ın, lig aşamasında oynayacağı diğer maçların takvimi şu şekilde sıralanıyor:
22 Ekim 2026 (22:00): Beşiktaş - Crystal Palace (İç Saha)
5 Kasım 2026 (23:00): Celtic - Beşiktaş (Deplasman)
26 Kasım 2026 (20:45): Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva (İç Saha)
10 Aralık 2026 (23:00): Bayer Leverkusen - Beşiktaş (Deplasman)
21 Ocak 2027 (20:45): Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (İç Saha)
28 Ocak 2027 (23:00): Omonia - Beşiktaş (Deplasman)