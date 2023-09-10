Hulusi Akar’dan Sezgin Tanrıkulu’na sert tepki: Mehmetçik Kandile vurdukça ses terörist sevicilerden geliyor

Hulusi Akar, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili iddialarına sert tepki gösterdi.

Akar terör operasyonlarının devam edeceğini vurgularken, "Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

İnsani ve vatandaşlık değerlerini yitirmiş; efendilerine angaje borazanlar bilenler biliyor... Mehmetçik kandile vurdukça ses bu kadrolu terörist sevicilerden geliyor. Teknik, taktik, siyasi ve ideolojik olarak tükenmişlik timsali bu tipler, gündemde kalmak için milletin değerlerine saldırmayı tek şansları olarak görüyor. Dokunulmazlık zırhıyla orduya iftira atmanın, belediye kepçesiyle çukur kazıp barikat kurmaktan farkı yoktur. Toplum vicdanında zaten mahkum olmuş olan bu kuklalara, yargı muhakkak gerekeni yapacaktır. Masum insanlara ve çevreye zarar vermemeyi ilke edinmiş olan Mehmetçik de sahada teröristleri etkisiz hale getirmeye devam edecektir.

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