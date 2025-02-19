Haberler Yaşam Haberleri İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Maltepe’de İBB'nin kar küreme aracı bile yolda kaldı
Giriş Tarihi: 19.2.2025 22:22 Son Güncelleme: 19.2.2025 22:47

İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Maltepe’de İBB'nin kar küreme aracı bile yolda kaldı

Maltepe’de İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Maltepe’de İBB’nin kar küreme aracı bile yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI

Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

İBB BAŞARISIZ OLDU

Olay anını kaybeden bir vatandaş ise, "Kar küreme arabası bile çıkamıyor buraya. Sakın bu yola çıkmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kar ile mücadelede başarısız olduğuna vurgu yaptı.

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İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Maltepe’de İBB'nin kar küreme aracı bile yolda kaldı
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