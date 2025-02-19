İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Maltepe’de İBB’nin kar küreme aracı bile yolda kaldı

KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI

Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

İBB BAŞARISIZ OLDU

Olay anını kaybeden bir vatandaş ise, "Kar küreme arabası bile çıkamıyor buraya. Sakın bu yola çıkmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kar ile mücadelede başarısız olduğuna vurgu yaptı.