İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! Maltepe’de İBB’nin kar küreme aracı bile yolda kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası akşam saatleri itibarıyla kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yoğun kar yağışı sonrası araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI
Yolu açmak için gelen İBB'ye ait kar küreme aracı da yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı
İBB BAŞARISIZ OLDU
Olay anını kaybeden bir vatandaş ise, "Kar küreme arabası bile çıkamıyor buraya. Sakın bu yola çıkmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları İBB'nin kar ile mücadelede başarısız olduğuna vurgu yaptı.