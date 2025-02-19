Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı

Maltepe’de İBB’ye ait küreme aracı yoğun kar yağışı sonrası çalışma yapmak üzere ilerlediği cadde üzerinde yolda kaldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.