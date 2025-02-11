İBB kara saplandı

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı çocukları sevince boğarken, günlük hayatı adeta felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra şehirde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, kar yağışı nedeniyle oluşan trafikte araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte İstanbulluların kar çilesi başladı. Özellikle ara sokaklarda ve yokuşlarda zorlanan araçlar yollarda mahsur kaldı.

Megakent'te etkili olan yoğun kar yağışı, yolları buz pistine çevirirken, belediyelerin yetersiz önlemleri ve yapılmayan tuzlama çalışmaları nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Vatandaşlar, beklenen desteğin gelmemesi nedeniyle İBB yönetimini eleştirerek bu duruma tepki gösterdi. İstanbullular, önceki yıllarda yaşanan kar yağışlarında da karla mücadelede sınıfta kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öfkesini dile getirdi. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yokuş aşağı kayan otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yokuş çıkmakta zorlanan araçlar, geri kayarak kazalara yol açtı. Beylikdüzü Gürpınar'da yokuşta kaymaya başlayan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kavaklı'da ise bir otomobil kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Habipler- Mahmutbey yolunun Sultangazi kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Başakşehir 4. Etap Yunus Emre Caddesi'nde rampayı çıkmakta zorlanan bir İETT otobüsü yolda kaldı. Çevredeki vatandaşlar, otobüsün hareket edebilmesi için yardıma koşarak karı temizledi ve aracı ittirdi. Ancak ulaşıma kapanan caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşadığı mağduriyete tepki gösteren bir vatandaş, "İki saattir şu rampadan bir tane tuzlama aracı, bir tane yol açma aracı geçmiyor. İki saattir burada esir kaldık. Bu millet bunu mu hak ediyor? Dağ başında mı yaşıyoruz? Bakın, İETT şoförü 10 defa aradı, adam yolda kalmış, gelmiyorlar" ifadeleriyle isyanını dile getirdi.

"YOLLAR BUZ PİSTİNE DÖNDÜ"

Tanık olduğu kazaları kaydeden bir kadın ise, "Bu belediye utanç duymalı. Tuzlama yapılmadı, yollar buz pistine döndü. İnsanlar araçlarında mahsur kaldı, birkaç kişi de yaralandı. Nerede bu belediye?" dedi. Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde çok sayıda İETT otobüsü yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kaldı. Bir kişi, evinin penceresinden arka arkaya sıralanan otobüsleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Burası otobüs son durağı gibi oldu. Allah yolda kalanlara yardım etsin ama günler öncesinde belirtilen kar yağışı uyarısı pek dikkate alınmamış gibi duruyor. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı. İlçede, buzlanan yolda geriye doğru kayan TIR aydınlatma direğine çarparak durabildi.

"KAR KÜREME ARACI GELMEDİ"

Arnavutköy'de, kar yağışı nedeniyle Şamlar bağlantı yolunda mahsur kalan TIR'ın sürücüsü Murat Kaya, kar küreme aracının gelmemesine tepki gösterdi. TIR şoförü arkadaşlarının neredeyse hepsinin yolda kaldığını dile getiren Kaya, "Bir tane kar küreme aracı gelmedi. Bu kadar da olmaz. TIR'la gidecektik mahsur kaldık. Yardımcı olan arkadaş da yok, kimse yok" dedi. Şoför arkadaşlarıyla ekiplere haber verdiklerini ancak kimsenin gelmediğini belirten Kaya, "Ne yapacağız bilmiyoruz, kaldık buralarda" diye konuştu.