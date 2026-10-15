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Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:14 Son Güncelleme: 15.10.2026 17:11

İBB Meclisi’nde sağanak tartışması: CHP’li Vural’ın "su baskını yok" sözleri tepki çekti

İstanbul'u vuran şiddetli yağışın ardından toplanan İBB Meclisi'nde sel ve altyapı tartışması yaşandı. CHP'li Gökhan Taneri Vural'ın "Hiçbir yerde su baskını yok" açıklamasına AK Parti grubundan itiraz gelirken; Vural gelen tepkiler üzerine ufak çaplı baskınları kabul edip, "Dışarıda afet var ama İBB çalışıyor, eski manzaralar artık yaşanmıyor" diyerek belediyeyi savundu. İşte tepki çeken o anlar...

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İBB Meclisi’nde sağanak tartışması: CHP’li Vural’ın su baskını yok sözleri tepki çekti
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İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Gündem dışı söz alan CHP'li Gökhan Taneri Vural, iklim krizi ve siyasetteki üslup üzerine konuştu.

İstanbulluların seçtiği meclis üyeleri olarak kente hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Vural, daha sonra kentte etkili olan sağanağa değindi. Vural, "İki saattir dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Arkadaşlar 'Otoparka yürüyemedik' diyorlar ama hiçbir yerde su baskını yok" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine AK Parti grubu tepki gösterdi.

CHP'li Gökhan Taneri Vural'ın o sözleri tepki çekti: "Hiçbir yerde su baskını yok" | Video

'ŞU ANDA DIŞARIDA AFET VAR'

İtirazların ardından konuşmasını sürdüren Vural, yaşanan yağışın şiddetine dikkat çekerek bazı bölgelerde su baskınları olduğunu kabul etti ancak bunların büyük çaplı bir afet tablosu oluşturmadığını savundu.

Vural, İSKİ'den aldığı bilgilere göre Arnavutköy'de saatte metrekareye 110 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Böyle bir şey olur mu? Dehşet" dedi. Beykoz İSKİ Müdürü ile de görüştüğünü söyleyen Vural, bölgede birkaç evin su baskınından etkilendiği bilgisini aldığını aktardı.

'DEMEK Kİ BU KURUMLAR ÇALIŞIYOR'

Vural, konuşmasında Üsküdar Meydanı ve Ayamama Deresi çevresindeki duruma da değinerek, geçmişte yaşanan su baskınlarıyla mevcut tabloyu karşılaştırdı. CHP'li meclis üyesi, "Şu anda dışarıda afet var ama Üsküdar Meydanı gibi yağmurda belde gezen kimse yok. Demek ki bu kurumlar çalışıyor. İBB çalışıyor, çalışmış, hazırlanmış" ifadelerini kullandı. Kentte küçük çaplı su baskınlarının yaşanmasının tek başına büyük bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Vural, İstanbul'da büyük afetlerin artık yaşanmadığını öne sürdü.

#ARNAVUTKÖY #İSKİ #İSTANBUL
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