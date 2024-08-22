İBB’nin bitiremediği ‘beyaz yol’ kabûsa döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki 'beyaz yol' çalışması nedeniyle E-5 karayolu Küçükçekmece- Florya arasındaki trafik çilesi artarak devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü 3 şeritli yolun tek şeridi Küçükçekmece bölgesi Yenibosna istikametinde dubalarla trafiğe kapatılmıştı.Ulaşımın kilometrelerce iki şeritten sağlanması nedeniyle günün her saati trafik yoğunluğu oluşurken güzergahı kullanan İstanbullular da büyük mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar çalışmaların yalnızca gün içinde yapılıp, geceleri yapılmaması nedeniyle sürecin uzamasına tepki gösterdi. Öte yandan İBB yetkilileri, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki çalışmanın 45 gün süreceğini duyurmuştu.