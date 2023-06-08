İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde LGBT terörü destekçileri boy gösteriyor!

İBB'ye bağlı metro istasyonlarında bulunan dijital ekranlarda reklamı yapılan organizasyonda yer alan isimler dikkat çekti.

LGBT PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.

Tarhan'ın moderatör olduğu oturumda konuşmacı olan Saniye Gülser Corat'ın ise eski UNESCO temsilcisi olduğu ve daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilere destek açıklamaları yaptığı ortaya çıktı.

Önceki gün 'Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği' oturumunda konuşmacı olan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da LGBT'lilerin KaosGL isimli derneğinin etkinliklerinde sık sık boy gösteriyor.