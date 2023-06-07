Giriş Tarihi: 07.06.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 21:51

Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

Ülkemizde de Türkiye İşçi Partisi(TİP), HDP ve PKK'nın yaygınlaştırmaya çalıştığı ve küresel sermayeyi adeta esir alan LGBT terörü, çizgi filmlerde çocuklara LGBT algısı aşılamaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyanın da her alanını saran bu terör, kendi propagandalarını yapmayan içeriklerin yayınlanmasına ise karşı çıkıyor. Avrupa Birliği'nden milyonlarca Euro fonlanan lobi, dijital platformları ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor. Son olarak LGBT lobisinin baskıları nedeniyle hiçbir dijital platformda yer verilmeyen, kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatıldığı "Kadın Nedir?" isimli belgeselin tüm engelleme çabalarına rağmen Elon Musk'ın kararıyla Twitter'da yayınlanması, istifaları da beraberinde getirdi.