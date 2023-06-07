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Haberler Galeri Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 21:51

Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

Ülkemizde de Türkiye İşçi Partisi(TİP), HDP ve PKK'nın yaygınlaştırmaya çalıştığı ve küresel sermayeyi adeta esir alan LGBT terörü, çizgi filmlerde çocuklara LGBT algısı aşılamaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyanın da her alanını saran bu terör, kendi propagandalarını yapmayan içeriklerin yayınlanmasına ise karşı çıkıyor. Avrupa Birliği'nden milyonlarca Euro fonlanan lobi, dijital platformları ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor. Son olarak LGBT lobisinin baskıları nedeniyle hiçbir dijital platformda yer verilmeyen, kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatıldığı "Kadın Nedir?" isimli belgeselin tüm engelleme çabalarına rağmen Elon Musk'ın kararıyla Twitter'da yayınlanması, istifaları da beraberinde getirdi.

SABAH İNTERNET
Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

Sosyal medyada tehlikeli boyutlara ulaşan LGBT terörü faaliyetleri, dijital platformları da esir almış durumda. Avrupa Birliği ve küresel sermayenin desteğiyle birçok dijital platformda propaganda yaptıran LGBT terörü, "onay vermedikleri" içerikleri ise dolaşıma dahi sokturmuyor. Son olarak gündeme gelen bir belgesel ise, LGBT lobisinde büyük hazımsızlığa neden oldu.

Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

LGBT PROPAGANDASI YAPMAYINCA ENGELLENDİ

Amerikalı yazar Matt Walsh'ın "Kadın Nedir?" isimli, LGBT propagandası yapmayan, kadın ve erkek olmak üzere yalnızca 2 cinsiyetin var olduğunu anlatan belgesel, kriz yarattı. Dijital platformlara adeta çöken bu küresel lobi, belgeseli her türlü kanaldan engellemişti. LGBT propagandası yapmadığı için dijital platformların hiçbirinde yer bulamayan belgesel, Twitter'da yayınlandığı ilk gün ise yoğun bir sansüre maruz kaldı.

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Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

Walsh'ın 2022 yılında kurguladığı belgesel, haber sitesi The Daily Wire'da yayınlanmıştı. The Daily Wire, belgeselin yıl dönümünde içeriği Twitter'dan da paylaşma kararı aldı. 1 saat 35 dakikalık belgeselde ABD'de kadın, erkek, genç, yaşlı ve LGBT'lilere 'Kadın Nedir?' sorusu yöneltildi. Röportaj veren hiç kimsenin cevap bulamadığı belgeselde Walsh, bu kez bilinen soruyu Afrika'da ilk kabilelerin soyundan olduğu iddia edilen Masai kabilesinin üyelerine sordu.

Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

LGBT lobisinin işine gelmeyen belgesel, yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube'un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube'da da yayınlanamadı.

Küresel sermayeyi esir alan LGBT terörü, salgına dönüştü! Aile yapısının altına dinamit koyuyorlar...

TWİTTER'I ESİR ALDILAR

The Daily Wire ise, Twitter hesabı üzerinden belgeseli yayınlama kararı aldı. Süresi bir buçuk saat olan belgeselin yayınlanabilmesi için Twitter yetkilileri ile yapılan görüşmeler, yetkililerin belgeselin içeriğinden haberdar olana kadar oldukça olumlu ilerlerledi. Ne var ki bu süreç, Twitter yetkililerinin belgeselin verdiği mesaja dair bilgi sahibi olmasıyla tersine döndü.

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