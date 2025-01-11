İBB’nin yapamadığı yol 3’üncü defa çöktü! Güngören’de vatandaşı isyan ettiren görüntü Seyir halindeki araç çukura düştü

"DÜZGÜN YAPMADILAR BURAYI"



Cadde üzerinde bir işyerinde çalışan İbrahim Özdemir, "Daha 2 gün önce bitirdiler. Arabalar üzerinden geçsin kum otursun daha sonra asfalt atalım dediler. Yağmurdan dolayı her herhalde kum gevşedi biraz. Fiat Linea marka bir araç geçerken yol çöktü. Biz arabayı kaldırmak için yardım ederken daha çok çöktü. Arabayı oradan zorla çıkarttık. Yolda kapalı, ne olacak bilmiyoruz. Yol yüzünden dükkana da araba alamıyoruz. Çöken yere arabalar geçince daha çok yıkılmasın diye lastikleri biz koyduk. Dükkandaki arabaları nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Düzgün yapmadılar burayı" şeklinde konuştu.