İBB’ye isyan ettiler

Kabataş- Bağcılar tramvayında elektrik teli kopması nedeniyle seferler durdu. Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferler durdu. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu- Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Devam eden yağmur altında mağduriyet yaşayan vatandaşlar, ring seferleri yapması için gönderilen otobüslerin de çalışmaması nedeniyle İBB Başkanı ve yönetimine tepki gösterdi.Bazı vatandaşlar, "Yürütemiyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok ortalıkta. Siz tuvalet bekçiliği yapamazsınız. Bu memleketi mi yöneteceksiniz? Milletin sesi çıkmıyor diye 'Yok ben oraya gideceğim, yok ben buraya gideceğim.' Yeter! Bu millet ne çile çekecek sizin yüzünüzden. Bekleyin koyun gibi gelir" diyerek sert tepki gösterdi.İstanbul'dagece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış dün sabah saatlerinde de sürerek hayatı olumsuz etkiledi. Trafik yoğunluğu yüzde 75'e yükseldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yağış uyarısı gece saatlerinden sabah saatlerine kadar etkisini gösterdi. İstanbul'da sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürüken işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı. Sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerinde okul ve iş servislerinin de trafikte olması yoğunluğu daha da arttırdı. İnsanların işlerine gittiği saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 75'e ulaşırken, ana arterlerde ve köprülerde yoğunluk oluştu. Avrupa ve Anadolu yakalarında yağıştan dolayı trafik yoğunluğu etkili olurken Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.