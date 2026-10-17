İçişleri Bakanı Çiftçi’den Batman’a “Terörsüz Türkiye” Çıkarması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman programına Valilik ziyaretiyle başladı. Ardından Kardeşlik Camii'nin açılışına katılan Bakan Çiftçi, daha sonra TPAO Tesisleri'nde düzenlenen Bölge Valileri Terörsüz Türkiye Toplantısı'na geçti. Bakan Çiftçi, toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE STRATEJİK BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

Türkiye'nin tarihî bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Bakan Çiftçi, "Dünya yeniden şekilleniyor. Küresel güç dengeleri değişiyor. Devletler arasındaki rekabet sertleşiyor. Yakın coğrafyamızda yeni siyasi ve jeopolitik dengeler kuruluyor. Böyle bir dönemde Türkiye'nin iç bütünlüğünü tahkim etmesi, toplumsal dayanışmasını güçlendirmesi ve güvenlik kapasitesini en üst seviyeye çıkarması tarihî bir zarurettir." dedi. Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefini, bu büyük tarihî ve stratejik çerçeve içerisinde değerlendiriyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli stratejik hedeflerinden biri, terör meselesinin kalıcı biçimde sona erdirilmesidir. Çünkü Terörsüz Türkiye; millî birliğimizin tahkimi, toplumsal kardeşliğimizin güçlendirilmesi ve ülkemizin bölgesel ve küresel hareket alanının genişletilmesi bakımından stratejik bir devlet politikasıdır." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA HİÇBİR ÇOCUK TERÖRÜN GÖLGESİNDE BÜYÜMESİN"

Terörle mücadelede milletin ağır bedeller ödediğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Nice evladımızı şehit verdik. Nice kahramanımız gazilik şerefine erişti. Özellikle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız terörün baskısını, tehdidini ve tahribatını yıllarca doğrudan hissetti. Bizim arzumuz, bu topraklarda bir daha hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir." dedi. Bakan Çiftçi, "Ancak bu hedefe ulaşırken devletimizin vakarından, hukukundan, egemenlik haklarından ve millî birliğimizden en küçük bir taviz verilmesi söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

"AYNI YANLIŞLARIN TEKRARLANMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEMELİYİZ"

Geçmişte yaşanan tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "İyi niyetle atılan adımların terör örgütleri tarafından istismar edilmesi ve ortaya çıkan ortamın terör yapılanmaları tarafından kendi amaçları doğrultusunda kullanılmaya çalışılması, devlet hafızamızda kalıcı izler bırakmıştır. Aynı yanlışların tekrarlanmasına kesinlikle izin vermemeliyiz." dedi. Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye süreci, kamu düzeninin zayıfladığı veya terör örgütlerinin kendilerine yeni hareket alanları bulduğu bir zemine dönüşemez. Devletimizin onuruna ve izzetine gölge düşürecek, milletimizin birliğine halel getirecek hiçbir gelişmeye müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin şefkati de kudreti de yerli yerinde olacaktır. Vatandaşımıza karşı merhametli, suç ve terör karşısında kararlı olacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN VALİLERE: "ŞEHRİNİZİN SOSYOLOJİSİNİ VE RİSK ALANLARINI ÇOK İYİ BİLMELİSİNİZ"

Valilerin süreçte üstleneceği role değinen Bakan Çiftçi, "Bir valimizin zamanında aldığı tedbir, önlediği bir provokasyon, çözdüğü toplumsal bir mesele veya vatandaşımızla kurduğu gönül bağı, bu sürecin başarısında belirleyici olacaktır. Sizlerden, içinde bulunduğumuz dönemin tarihî anlamını hakkıyla idrak eden, bölgesel gelişmeleri okuyabilen ve devletimizin uzun vadeli hedeflerini gözeten bir yönetim anlayışı bekliyoruz." dedi. Bakan Çiftçi, "Şehrinizin sosyolojisini, toplumsal hassasiyetlerini ve risk alanlarını çok iyi bilmelisiniz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetlerini gözetecek; terör örgütlerinin, suç yapılanmalarının ve provokasyon peşinde koşan çevrelerin toplumsal gerilim üretmesine fırsat tanımamalıyız." ifadelerini kullandı.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE HİÇBİR ŞEHİRDE ALAN BIRAKMAYACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye hedefinin vatandaşların günlük hayatına yansıyan kapsamlı bir huzur ve güvenlik anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Organize suç örgütleriyle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeleye, okul güvenliğinden trafik güvenliğine, siber suçlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar her alanda güçlü bir irade ortaya koyacağız. Suç örgütlerine hiçbir şehirde alan bırakmayacak, gençlerimizi uyuşturucudan koruyacak, çocuklarımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi. Bakan Çiftçi, "Sizlerden istediğimiz; suçu doğuran riskleri önceden gören, sahayı sürekli okuyan, veriyi doğru analiz eden ve tedbirini zamanında alan bir güvenlik anlayışını hâkim kılmanızdır. Başarıyı yalnızca operasyon sayılarıyla ölçmeyeceğiz. Asıl ölçümüz, suçun azalması ve vatandaşımızın kendisini devletinin güvencesi altında hissetmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İÇ CEPHEMİZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA, DIŞARIDAKİ SÖZÜMÜZ O KADAR ETKİLİ OLACAKTIR"

Terörsüz Türkiye hedefinin jeopolitik boyutuna dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Bizim gönül coğrafyamızın sınırları, siyasi haritaların çizdiği sınırlarla ölçülemez. Nerede gözünü Türkiye'ye çevirmiş bir mazlum, nerede gönlünü bu millete bağlamış bir kardeşimiz, nerede umudunu Türkiye'nin gücüne ve adaletine bağlamış insanlar varsa, orası bizim medeniyet ufkumuzun ve tarihî sorumluluk alanımızın bir parçasıdır." dedi. Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı, devletimizin jeopolitik hedefleriyle, milletimizin tarihî sorumluluk ve medeniyet misyonunun yeniden buluştuğu büyük bir yürüyüştür. Bu yürüyüşte, içeride kardeşliğini tahkim etmiş ve güvenliğini sağlamış bir Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisi daha da güçlenecektir. İç cephemiz ne kadar güçlü olursa, dışarıdaki sözümüz o kadar etkili olacaktır." ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu güçlü destekle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini, devlet ciddiyeti ve tarihî sorumluluk bilinciyle başarıya ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız." dedi. Bakan Çiftçi başkanlığındaki toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının daire başkanlarının yanı sıra Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Batman Valisi Ekrem Canalp, Bingöl Valisi Dr. Cahit Çelik, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Muş Valisi Avni Çakır, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile bu illerin emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı.