İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 1170 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımına ilişkin ilan Resmî Gazete'de yayımlandı.

KPSS'DEN EN AZ 60 PUAN ŞARTI

İlana göre, sözlü sınava katılacak adayların 2026 KPSS (B) Grubu puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almış olması gerekecek. Bu kapsamda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınacak.

BAŞVURULAR 7-11 ARALIK TARİHLERİNDE

Adaylar, sözlü sınav başvurularını 7-11 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Belirtilen başvuru tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak sınav duyurusunun içerisinde yer alan başvuru bağlantısı üzerinden de adayların başvuru yapabilmesine imkan sağlanacak.