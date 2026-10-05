İçişleri Bakanlığı duyurdu: 61 ilde dev siber operasyon: 5 günde 547 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karşı yürütülen operasyonların son 5 günlük bilançosunu açıkladı. Emniyet ve MASAK koordinesinde 61 ilde düzenlenen baskınlarda yakalanan 547 şüpheliden 155'i tutuklandı.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım...

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı." 61 il merkezli "Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 155'i tutuklandı. 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 61 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -Sosyal medya platformları üzerinden "ev/araba/arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.