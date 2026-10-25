İçişleri Bakanlığı’ndan ’sağanak’ uyarısı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Ekim 2026 Pazartesi günü, Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli; Aydın'ın batısı ve Muğla'da çok kuvvetli ve şiddetli; öğle saatlerinden sonra Denizli'de kuvvetli; Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor."