İcra takibi yalanıyla dolandırıcılık

İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Güneş Yılmaz Baştuğ, geçen yıl aralarında işadamlarının da bulunduğu birçok kişiden mağdur olduğunu belirten aramalar aldı. Adının ve ofisinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını anlayan avukat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyetçi oldu ve bahsi geçen telefon numaralarını bildirdi.Numaraların yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı olduğunu belirleyen savcılık ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan belirlenen numaraların engellenmesi talebinde bulundu. BTK, kapatmanın yetkisinde olmadığını ve operatörlerin bu işlemi gerçekleştirdiği yanıtını verdi. Bunun üzerine BTK'ya yazdığı karşı yazıda "Yasal muhatabının operatör değil BTK olduğunu, BTK'nın operatörler üzerinde yetkili olduğunu" hatırlatarak talebin kurum üzerinden operatörlere bildirilmesini istedi.Şüphelilerin tespit edilmediğini kaydeden savcılık, kimliklerinin çok sıkı bir şekilde araştırılması için dosyayı Daimi Arama Bürosu'na gönderdi. Şüphelilerin tespit çalışması sürüyor.