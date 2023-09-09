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Giriş Tarihi: 9.9.2023

İcra takibi yalanıyla dolandırıcılık

Dolandırıcıların kullandığı hatlar yabancılara ait çıktı. Savcılık BTK’dan hatları kapatmasını istedi

ARZU KAYA ARZU KAYA
İcra takibi yalanıyla dolandırıcılık
İstanbul Barosu'na kayıtlı Avukat Güneş Yılmaz Baştuğ, geçen yıl aralarında işadamlarının da bulunduğu birçok kişiden mağdur olduğunu belirten aramalar aldı. Adının ve ofisinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını anlayan avukat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyetçi oldu ve bahsi geçen telefon numaralarını bildirdi.

BTK'DAN TALEP ETTİ
Numaraların yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı olduğunu belirleyen savcılık ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan belirlenen numaraların engellenmesi talebinde bulundu. BTK, kapatmanın yetkisinde olmadığını ve operatörlerin bu işlemi gerçekleştirdiği yanıtını verdi. Bunun üzerine BTK'ya yazdığı karşı yazıda "Yasal muhatabının operatör değil BTK olduğunu, BTK'nın operatörler üzerinde yetkili olduğunu" hatırlatarak talebin kurum üzerinden operatörlere bildirilmesini istedi.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR
Şüphelilerin tespit edilmediğini kaydeden savcılık, kimliklerinin çok sıkı bir şekilde araştırılması için dosyayı Daimi Arama Bürosu'na gönderdi. Şüphelilerin tespit çalışması sürüyor.

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İcra takibi yalanıyla dolandırıcılık
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