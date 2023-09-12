İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı. Kazada motorun arkasında yolculuk yapan kadın, İETT otobüsünün altında kaldı.