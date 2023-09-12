Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı. Kazada motorun arkasında yolculuk yapan kadın, İETT otobüsünün altında kaldı.
HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI
Öte yandan ağır şekilde yaralanan kadının hamile olduğu öğrenildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayı gören vatandaşlar emniyet, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı kadını aracın altından çıkardı. Çıkarılan hamile kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı | Video
Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.