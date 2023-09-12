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Giriş Tarihi: 12.9.2023 22:53 Son Güncelleme: 12.9.2023 23:11

İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı

Fatih’te korkunç kaza! İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı

Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı. Kazada motorun arkasında yolculuk yapan kadın, İETT otobüsünün altında kaldı.

HAMİLE KADIN AĞIR YARALANDI

Öte yandan ağır şekilde yaralanan kadının hamile olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayı gören vatandaşlar emniyet, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı kadını aracın altından çıkardı. Çıkarılan hamile kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı | Video

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
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