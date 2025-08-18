Haberler Yaşam Haberleri İGA İstanbul Havalimanı "2024 Sürdürülebilirlik Raporu"nda hedef yükseltti
Eskişehir’de inşa edilen Güneş Enerji Santrali’nin (GES)’le  İstanbul Havalimanı tükettiği elektriğini güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı olacak.

İGA İstanbul Havalimanı, 2050'de "Net Sıfır Emisyon" hedefine ilerlerken, 2024 emisyonlarını projeksiyonun yüzde 10,5 altında tamamladı ve 2030 yenilenebilir enerji hedefini yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltti. Eskişehir'de inşa edilen 199,32 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 2025'in son çeyreğinde devreye alınmasıyla, İstanbul Havalimanı tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı olacak.

İGA İstanbul Havalimanı, 2024 yılı "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayımladı. Raporda, 2024 sera gazı emisyonlarının yıl sonu öngörüsünün yüzde 10,5 altında tamamlandığı ve 2050 için "Net Sıfır Emisyon" hedefine bağlı kalındığı bildirildi. Yenilenebilir enerji kullanım hedefi ise 2030'a kadar yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltildi. Bu kapsamda, 212 milyon avroluk yatırımla Eskişehir'de inşa edilen 199,32 MW gücündeki Güneş Enerji Santrali'nin (GES) 2025'in son çeyreğinde devreye alınmasıyla, İstanbul Havalimanı tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı olacak.

