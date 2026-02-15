İki farklı kentte aynı şüpheli son

İstanbul Beyoğlu'nda 12 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde ailesiyle tartıştığı iddia edilen Kübra Kölge (21), odasına geçtikten kısa süre sonra 5'inci kat penceresinden tenteye düştü. Genç kız olayda ağır şekilde yaralandı. Kölge'yi gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kölge'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kübra Kölge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kölge'nin kız kardeşi Ü.G.K.'nın (12) ifadesine başvurduğunda evde herhangi bir kavga yaşanmadığını ve ablasını son olarak pencerede gördüğünü söylediği kaydedildi.





BETON ZEMİNE ÇAKILDI

RİZE'DE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna, oturduğu binanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), şehir merkezine bağlı Fener Mahallesi'nde bulunan ikametinin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Turna'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.