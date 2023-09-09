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Giriş Tarihi: 9.9.2023

İki kadın iki ölüm

Sakarya’da önceki gün evinde hayatını kaybeden Nazlı Ece’den sonra dün de Bahar Keskin, oturduğu apart dairenin banyosunda ölü bulundu. Arka arkaya hayatını kaybeden genç kadınların ölüm olaylarıyla ilgili soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
İki kadın iki ölüm
Sakarya'nın Serdivan İlçesi'ndeki ilk olayda bir hafta önce yaş gününü kutlayan 20 yaşındaki Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil'den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni yapılan otopsi sonrasında Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi. Akil Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan yapılan ilk tespitlerde Nazlı Ece Akil'in evinde kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kızın aynı zamanda hormonel bozukluk sebebiyle ilaç kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.



BANYODA ŞOK ÖLÜM
Serdivan İlçesi'ndeki bir başka olayda ise 31 yaşındaki Bahar Keskin isimli genç kadın banyoda ölüm bulundu. Cadde54 Alışveriş Merkezi'ndeki apart dairede yaşanan olayda Keskin daire sahibiyle birlikte AVM'deki apart daireye gitti ve sabah banyoda ölüsü bulundu. Evli ve 2 çocuk annesi alan Bahar Keskin son yolculuğuna Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde uğurlandı. Banyoda ölü bulunan Bahar Keskin olayıyla ilgili olarak polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, genç kadının epilepsi krizi kaynaklı öldüğü yönünde burgular inceleniyor.



ÖLÜMLER MERCEK ALTINDA
Serdivan İlçesi'nde bir hafta içinde iki kadının ölü bulunması olaylarıyla ilgili olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çok yönlü başlattıkları çalışmalarını sürdürüyor. Olay Yeri İnceleme (OYİ) Şube Müdürlüğü destekli yapılan çalışmalarda en küçük bir şüpheye yer vermemek için cinayet masası dedektifleri bütün delil ve güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

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İki kadın iki ölüm
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