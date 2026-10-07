İki katlı binada yangın çıktı: 1 ölü

İstanbul Fatih
'te 2 katlı binada çıkan yangında evde tek başına yaşadığı öğrenilen Erdinç Lebe hayatını kaybetti. Olay, dün saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi sonrasında binada yapılan incelemede Erdinç Lebe'nin cansız bedeni bulundu. Yanan binada tek başına yaşadığı tespit edilen Lebe'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Lebe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.