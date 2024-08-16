Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda suçtan kaydı olan B.C. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen adreste satışa hazır hale getirilmiş 2 kilo 200 gram Marihuana maddesi, 2 Kök Hint Keneviri, 4 Hint Keneviri fidanı, bir hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmek üzere düzeneklenmiş vantilatör, nem dengeleme cihazı, çok sayıda led ışıklandırma sistemi, çok sayıda kimyasal madde ve yine çok sayıda Hint Keneviri tohumu ele geçirildi.