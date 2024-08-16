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Giriş Tarihi: 16.8.2024 13:25 Son Güncelleme: 16.8.2024 14:24

İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da adresinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan bir kişi, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İki kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Şirintepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Çok sayıda suçtan kaydı olan B.C. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Uyuşturucu madde imalatı yapıldığı tespit edilen adreste satışa hazır hale getirilmiş 2 kilo 200 gram Marihuana maddesi, 2 Kök Hint Keneviri, 4 Hint Keneviri fidanı, bir hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmek üzere düzeneklenmiş vantilatör, nem dengeleme cihazı, çok sayıda led ışıklandırma sistemi, çok sayıda kimyasal madde ve yine çok sayıda Hint Keneviri tohumu ele geçirildi.

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İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
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