İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
İstanbul’da adresinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan bir kişi, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İki kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
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