İki kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

İstanbul’da adresinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan bir kişi, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İki kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.