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Giriş Tarihi: 1.11.2024 11:45 Son Güncelleme: 1.11.2024 12:21

İki ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Boğazı’ndan yasak yolla midye çıkaran iki kişi suçüstü yakalandı. Muhafaza altına alınan iki ton midye, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına yeniden İstanbul Boğazı’na bırakıldı.

Emir SOMER Emir SOMER
İki ton midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; gece saat 05.45 sıralarında Üsküdar İlçesi Kuzguncuk Sahili mevkisinde İstanbul Boğazı'ndan yasak yolla çıkarılan midyelerin bir araca yükleneceğini tespit etti.

E.I. ile T.T. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki ton midye muhafaza altına alındı ve midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına polisler tarafından yeniden İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Gözaltına alınan iki kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.

İki ton midyeyle yakalandılar

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İki ton midyeyle yakalandılar
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